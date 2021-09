De steun van de Italiaanse staat om luchtvaartmaatschappij Alitalia op de been te houden in 2017 was illegaal. Dat schrijft Financial Times (FT) woensdag op basis van ingewijden bij de Europese Commissie, die het besluit donderdag bekend zal maken. Italië stak vier jaar terug zo'n 900 miljoen euro in het noodlijdende Alitalia.

Het besluit vanuit Brussel volgt na een onderzoek van drie jaar. Hierin werd volgens FT bewezen dat de kleine miljard euro een oneerlijk concurrentievoordeel gaf aan de nationale luchtvaartmaatschappij van Italië. Het geld was nodig om Alitalia overeind te houden.

Het Brusselse besluit gaat verder dan alleen de illegale staatssteun, ook zal de Commissie de regels voor de opvolger van Alitalia, ITA, bekendmaken. Zo zal de nieuwe vliegmaatschappij economisch onafhankelijk zijn en niet aansprakelijk zijn voor de illegale staatssteun van Alitalia. Verder mag de nieuwe vliegmaatschappij een deel van Alitalia's vloot en een aantal slots overnemen.

Alitalia zal op 15 oktober definitief de deuren sluiten en plaatsmaken voor ITA. De luchtvaartmaatschappij laat een reputatie achter van een immer verlieslijdend bedrijf. Premier Mario Draghi noemde Alitalia eerder dit jaar al grappend "een familieding, een beetje duur".