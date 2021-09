Duitsland verlengt de genomen maatregelen om bedrijven te ondersteunen tijdens de coronapandemie tot eind dit jaar, meldt het Duitse ministerie van Financiën woensdag. Het steunpakket zou zonder verlenging eind deze maand komen te vervallen.

Met het steunpakket kunnen Duitse bedrijven die hun verkopen door de pandemie met ten minste 30 procent zagen dalen maandelijks maximaal 10 miljoen euro tegemoetzien vanuit Berlijn. Aanvullende steunmaatregelen, bedoeld voor bijvoorbeeld muzikanten, kunstenaars en andere vaak zelfstandig ondernemers, werden ook verlengd.

Sinds het begin van de coronacrisis in Duitsland vorig jaar maart heeft de Bondsdag zeker 120 miljard euro aan subsidies en leningen verdeeld. Ook investeerde de regering van bondskanselier Angela Merkel 38 miljard euro in zogeheten Kurzarbeit, een regeling omtrent werktijdverkorting. De regeling is vergelijkbaar met de Nederlandse loonsteunregeling NOW.



Waar de Duitsers de coronasteun verlengen, wordt die in Nederland vanaf volgende maand juist stopgezet. Hiermee komt een eind aan de NOW, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de zelfstandigenregelingen Tozo en TONK en diverse fiscale maatregelen.

Wel is het demissionaire kabinet bezig met een gerichte compensatieregeling voor nachtclubs en discotheken als die ook na 1 oktober nog niet open kunnen. De nachthoreca is al sinds het begin van de coronacrisis verplicht gesloten en heeft als enige sector zijn deuren nog niet kunnen openen.