De prijs van aluminium is woensdag op de London Metal Exchange, 's werelds grootste marktplaats voor metalen, gestegen naar het hoogste punt sinds 2008. De stijging is een gevolg van de coup in Guinee van zondag. Guinee is een grote producent van bauxiet, het belangrijkste onderdeel van het metaal. Door de coup zijn er zorgen over de aanvoer van bauxiet, waardoor de prijs stijgt.

De prijs van het onedele metaal steeg woensdag met 1,8 procent naar 2.800 dollar (2.372 euro) per ton. Daarmee is de prijs ruim 90 procent hoger vergeleken met april vorig jaar, aan het begin van de coronapandemie. De prijs is sindsdien fors gestegen vanwege het wereldwijde economische herstel en het dalende aanbod uit China.

Zondag kreeg de prijs een extra boost, nadat een groep militairen president Alpha Condé van Guinee gevangen had genomen. De coupplegers stelden dat de regering was ontbonden, sloten de grenzen en schortten de grondwet op.

De onrust in het Afrikaanse land heeft op haar beurt weer gezorgd voor onrust bij handelaren in grondstoffen. Als de grenzen gesloten zijn, kan er onvoldoende bauxiet uitgevoerd worden. Dat kan de aluminiumvoorraad beperken, en dat juist nu de wereldwijde vraag groot is. Door dit potentiële verschil tussen aanbod en vraag stijgt de prijs nu.