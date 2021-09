Er zijn weinig miljardairs die bekender zijn door hun donaties dan door hun bedrijfssucces. Dit geldt wel voor de Nederlandse ondernemer Steven Schuurman. Hij gaf eerder dit jaar al veel geld aan D66 en Partij voor de Dieren en doet dat nu opnieuw, aan de Duitse partij De Groenen. Het doel: aanpak van het klimaatprobleem, in zijn ogen de grootste uitdaging van dit moment.

Schuurman was tot aan zijn politieke giften amper bekend bij het grote publiek en dat vond hij prima. De behoefte om in de schijnwerpers te staan heeft de techmiljardair niet. Maar zonder het te weten hebben velen al gebruikgemaakt van zijn technologie.

In 2012 richtte Schuurman Elastic op. Dat bedrijf maakt zoeksoftware, waar tal van bekende bedrijven gebruik van maken, waaronder Facebook, Uber, datingapp Tinder en Microsofts zoekmachine Bing. Een beursgang enkele jaren geleden spekte het vermogen van de ondernemer flink.

Beursgang was grote klapper

Dat vermogen was toch al flink gegroeid door de verkoop van twee andere softwarebedrijven: Orange11, dat hij voor 6,25 miljoen euro verkocht, en Springsource, dat hij voor 420 miljoen euro van de hand deed. Het vermogen van de veertiger wordt geschat op ruim 1 miljard euro. Daarmee behoort hij volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes nét niet tot de tweeduizend rijkste mensen ter wereld.

Nu Schuurman al dat geld heeft, wil hij wat terugdoen voor de maatschappij. Vooral het klimaatprobleem baart hem zorgen. "De klimaatcrisis is zo urgent en de prijs van nietsdoen zo hoog, dat we het tegenover onze kinderen en kleinkinderen niet kunnen rechtvaardigen om nu geen actie te ondernemen", zei Schuurman eerder dit jaar tegen de Volkskrant.

En voor actie moet je bij de politiek zijn, vindt hij. Daarom besloot Schuurman eerder dit jaar om in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen geld te doneren aan D66 (1 miljoen euro) en Partij voor de Dieren (350.000 euro). Dinsdag maakte hij bekend dat hij ook 1,25 miljoen euro doneert aan De Groenen. Die partij is volgens hem het ambitieust in het aanpakken van het klimaatprobleem en hij hoopt dan ook dat de partij hoge ogen gooit bij de aanstaande verkiezingen in Duitsland, op 26 september.

Grote giften zijn uitzonderlijk in Nederland

Politieke partijen in Nederland en Duitsland krijgen wel vaker giften, maar donaties van deze omvang zijn ongebruikelijk. Zo is de 1,25 miljoen euro van Schuurman de grootste gift ooit voor De Groenen. Ook D66 en Partij voor de Dieren krijgen zelden of nooit dergelijke bedragen gestort.

De vraag dringt zich op of de ondernemer geen invloed wil uitoefenen op de koers van de partijen, om er zo zelf beter van te worden. Onder meer vanuit de Verenigde Staten komen verhalen van zakenmensen die politieke partijen steunen, maar daar gunsten voor in ruil willen. Ook in Nederland werden enkele maanden geleden vraagtekens gezet bij een gift van een miljonair aan het CDA.

Schuurman zegt geen verborgen agenda te hebben. Hij heeft simpelweg de verkiezingsprogramma's van verschillende partijen doorgenomen en voor de partijen gekozen die het meeste willen doen aan het klimaatprobleem, want voor afwachten is het volgens hem te laat.