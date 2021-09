Reisorganisatie TUI laat "enkele keren per week" een leeg vliegtuig van Schiphol naar Eindhoven Airport vliegen en weer terug. Dat gebeurt sinds juli en duurt tot eind oktober, laten woordvoerders van TUI en het vliegveld in Eindhoven woensdag weten na berichtgeving door het Eindhovens Dagblad (ED). Critici vinden het vanuit duurzaamheidsoogpunt niet kunnen om over korte afstanden lege vliegtuigen te verplaatsen.

Vanaf juli vliegt TUI vanaf Eindhoven naar het Griekse Kos en Heraklion. Daarmee voorziet het bedrijf naar eigen zeggen in een marktvraag in de regio. Maar TUI heeft geen basis op Eindhoven en laat daarom een leeg vliegtuig vanaf Schiphol komen om reizigers op te halen om door te reizen naar hun eindbestemming.

Passagiers worden op de terugweg ook in Eindhoven afgezet, waarna het lege vliegtuig weer naar Schiphol gaat. Bernard Gerard van BVM2 berekende voor het ED dat het in de afgelopen maanden om een kleine twintig vluchten ging.

Voorzitter van het Eindhovense Bewonersplatform Woensel-Noord Dick Veenstra noemt dit "not done". "En ik denk dat daar veel draagvlak in de maatschappij voor is. Het is een beetje tegenstrijdig om zo'n korte vlucht te plannen terwijl we het aantal vluchten willen verminderen." Reizigers kunnen volgens Veenstra beter vanaf Schiphol vliegen en daar bijvoorbeeld met de trein of bus naartoe gaan.