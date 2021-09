Twee diamanten armbanden die de Franse koningin Marie-Antoinette (1755-1793) heeft gedragen, gaan onder de hamer. De sieraden worden in november geveild en zullen naar verwachting tussen de 2 en 4 miljoen dollar (zo'n 1,7 miljoen tot 3,4 miljoen euro) opleveren.

Marie-Antoinette zou de armbanden in 1776 hebben laten maken, twee jaar nadat ze koningin werd. Ze had een grote liefde voor dure juwelen en mogelijk heeft dat bijgedragen aan de argwaan van het Franse volk vlak voor de revolutie begon.

Beide armbanden tellen 112 diamanten. Volgens veilinghuis Christie's wordt de waarde verhoogd doordat de nieuwe eigenaar armbanden kan dragen van de voormalig Franse koningin.

Mede daardoor is het moeilijk te voorspellen hoeveel de sieraden uiteindelijk opleveren. In 2018 werden al eerder sieraden van Marie-Antoinette geveild. De verwachte opbrengst was toen tussen de 1 en 2 miljoen dollar, maar uiteindelijk werd er 36 miljoen dollar voor betaald.

Marie-Antoinette was de laatste koningin van Frankrijk voor de Franse Revolutie uitbrak. Zij en haar man, koning Lodewijk XVI, werden voor onder meer hoogverraad veroordeeld tot de guillotine.

Haar sieraden zijn bewaard gebleven doordat ze die ruim voor haar executie naar haar thuisland Oostenrijk liet smokkelen. Zo kwamen ze terecht bij het Italiaanse geslacht Bourbon-Parma, dat ze van generatie op generatie over liet gaan.