In El Salvador kunnen mensen sinds dinsdag betalen met bitcoins. Dat is een wereldprimeur, maar de introductie van het wettige betaalmiddel verliep allesbehalve soepel. Zo waren er technische problemen en verloor de bitcoin in ongeveer een uur tijd een achtste van z'n waarde.

Sinds dinsdag wordt de bitcoin in het land als wettig betaalmiddel geaccepteerd. Daardoor moet elke winkel de digitale munt accepteren als klanten ermee willen betalen, al zijn er voor sommige bedrijven uitzonderingen gemaakt. Daarnaast kun je er betalingen aan de overheid mee doen, zoals de belastingbetaling.

Het land heeft in de afgelopen tijd 400 bitcoin met een - volgens de huidige bitcoinkoers - totale waarde van 17,8 miljoen euro gekocht. Elke inwoner kan de digitale portemonnee Chivo downloaden met daarin een stukje bitcoin ter waarde van 30 dollar (ruim 25 euro). Ook zijn er in het land pinautomaten geplaatst, waar de Salvadoranen hun bitcoins kunnen inruilen voor Amerikaanse dollars. De dollar was tot dinsdag het enige wettige betaalmiddel in het land.

Het land liep bij de introductie van het wettige betaalmiddel tegen enkele uitdagingen aan. Zo was de benodigde app enige tijd niet beschikbaar op de platforms van onder meer Apple en Huawei. En toen mensen de app wel konden downloaden, had die moeite met het verwerken van alle nieuwe registraties. De overheid zag zich genoodzaakt de app tijdelijk uit de lucht te halen om meer serverruimte beschikbaar te maken.

Vervolgens verloor de munt ook nog veel van zijn waarde. Waar de bitcoin om 16.00 uur (Nederlandse tijd) nog zo'n 50.000 dollar waard was, was dat een uur later nog maar ruim 44.000 dollar. Waarschijnlijk komt dat doordat veel gebruikers hun bitcoins verkochten nadat de munt in waarde was gestegen, omdat de Salvadoraanse overheid veel bitcoins had gekocht. Ook liet het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zich negatief uit over het handelwijze van El Salvador.

Het IMF maakt zich zorgen over de risico's van witwassen met de munt en de macro-economische instabiliteit van het land.