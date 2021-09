Miljoenen Ethiopiërs dreigen verstoken te blijven van voedselhulp doordat er te weinig geld is. Volgens het World Food Programme (WFP) van de VN is er een tekort van 426 miljoen dollar (359 miljoen euro) voor hun hulpprogramma in het Afrikaanse land.

In Ethiopië zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. In het noorden van het land woedt al geruime tijd een oorlog. Daarnaast kampt het land met onder meer droogte, overstromingen, de coronacrisis en hoge voedselprijzen.

Volgens de wereldvoedselorganisatie is in de betreffende regio, Tigray, steeds minder voedsel beschikbaar. De organisatie probeert samen met lokale overheden om 5,2 miljoen mensen in de getroffen regio te voorzien van genoeg eten en drinken. Maar tot aan een nieuwe bevoorrading maandag, was het voedsel vrijwel helemaal op.

"De tijd dringt voor miljoenen in Noord-Ethiopië. Als we niet snel extra geld krijgen, moeten we de rantsoenen verkleinen of erger nog, de bevoorrading van zo'n vier miljoen mensen helemaal stopzetten in de komende maanden", aldus de organisatie.