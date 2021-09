In El Salvador kun je sinds dinsdag overal betalen met bitcoins. Daarmee heeft het Latijns-Amerikaanse land de wereldprimeur. Maar het besluit is niet zonder risico's, waarschuwen experts. Vier vragen over deze opmerkelijke stap.

Wat houdt het plan precies in?

Het betekent dat de bitcoin overal in het land als wettig betaalmiddel wordt geaccepteerd. Dit houdt in dat elke winkel verplicht is om de bitcoin te accepteren als klanten ermee willen betalen, al zijn er voor sommige bedrijven uitzonderingen gemaakt. Daarnaast kun je er betalingen aan de overheid mee doen, bijvoorbeeld belastingen. Het land heeft de afgelopen tijd vierhonderd bitcoins gekocht, met een totale waarde van 17,8 miljoen euro, volgens de huidige bitcoinkoers.

Elke inwoner kan een digitale portemonnee, genaamd Chivo, downloaden met daarin een stukje bitcoin met een waarde van 30 dollar (ruim 25 euro). Hoewel 30 dollar niet veel lijkt, is het voor veel van de ruim 6,5 miljoen inwoners een flink bedrag. Een groot deel van de inwoners moet rondkomen van minder dan 10 dollar per dag.

Ook zijn er in het land pinautomaten geplaatst, waar de Salvadoranen hun bitcoins kunnen omwisselen voor Amerikaanse dollars. Dat was tot vandaag het enige wettige betaalmiddel sinds het land twintig jaar geleden zijn eigen valuta afschafte, vanwege de instabiliteit ervan. Het gaat in de plannen alleen om bitcoins, niet om andere cryptomunten.

Waarom wil het land dit?

El Salvador is voor een flink deel afhankelijk van donaties van de 2,5 miljoen Salvadoren in het buitenland. Die buitenlandse Salvadoranen verdienen meestal meer dan hun landgenoten in het thuisland. Daarom sturen ze elk jaar veel geld, zo'n zes miljard dollar, naar familie en vrienden in El Salvador. De economie van het land is zelfs voor bijna een kwart afhankelijk van deze giften.

Maar de bedrijven die die betalingen verwerken, vragen daar flink geld voor. De president van het land Nayib Bukele Ortez wil deze kosten nu omzeilen door de transacties voortaan in bitcoins te laten doen. Zo kunnen Salvadoranen het geld rechtstreeks overmaken, zonder dat daar transactiekosten van af gaan, is de gedachte.

De vraag is of de bevolking er echt op zit te wachten. Uit een recente enquête van een universiteit in het land bleek dat ruim twee op de drie ondervraagden weinig zag in de plannen van Bukele. Ze vrezen voor instabiliteit, omdat de waarde van de digitale munt nogal kan wisselen. Ook waren er lokale protesten tegen het voorstel. Overigens zijn de Salvadoranen niet verplicht om te betalen met de bitcoins. Het gebruik is vrijwillig.

Welke voordelen biedt het?

Allereerst is er dus het omzeilen van de transactiekosten voor betalingen van Salvadoranen in het buitenland. De president heeft hier hoge verwachtingen van. Volgens hem zou het gebruik van bitcoins per jaar zo'n 400 miljoen dollar transactiekosten schelen.

Daarnaast zijn er maar weinig mensen in El Salvador met een bankrekening. Uit onderzoek van de Wereldbank had zo'n 70 procent van de inwoners in 2017 geen bankrekening. Door de bitcoinportemonnee kunnen zij nu ook 'meedoen' met het financiële systeem. Hoe meer mensen deelnemen aan de economie, hoe beter dat vaak is voor de welvaart in een land.

Welke risico's kleven eraan?

Zoals eerder al genoemd kan de koers ontzettend snel veranderen. Zo verloor de munt dinsdag in korte tijd 10 procent van zijn waarde. Voor een stabiel financieel systeem is dat een gevaar. Als de waarde van de bitcoin snel daalt, kan het zijn dat de Salvadoranen massaal hun bitcoins willen inruilen voor dollars. Die dollars moet de overheid dan wel op voorraad hebben. Die zal het moeten kopen op internationale markten, want het bijprinten van dollars is voorbehouden aan de Verenigde Staten. Bukele denkt echter dat hij momenteel genoeg dollars achter de hand heeft om een koersdaling op te vangen.

Als de koers snel stijgt, kan het zijn dat veel mensen juist hun bitcoingeld niet uitgeven maar vasthouden, omdat ze verwachten dat het in de toekomst nog meer waard wordt. Voor de economie is het juist belangrijk dat consumenten hun geld blijven uitgeven, zodat winkeliers en andere bedrijven genoeg omzet blijven draaien. Hebben ze die inkomsten niet, dan kan dat zorgen voor banenverlies. Een sterk veranderende koers zorgt ook voor onvoorspelbare belastinginkomsten.

Daarnaast is het omwisselen van bitcoins voor dollars niet gratis. De beheerder van de pinautomaten waar de Salvadoranen kunnen wisselen, rekent kosten voor elke transactie. Ook wijzen critici erop dat digitale munten, waaronder de bitcoin, geliefd zijn bij criminelen om geld wit te wassen. Daardoor zouden niet alleen criminelen uit eigen land er veel interesse in kunnen hebben, maar kan het ook zwart geld uit andere landen aantrekken.