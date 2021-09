In de Nederlandse winkelstraten is het nog altijd fors minder druk dan voor de coronacrisis. Marktonderzoeker RMC, die de drukte in de winkelstraat bijhoudt, zag dat er de afgelopen maanden 55 procent minder passanten waren dan in dezelfde periode in 2019. Wel ziet het bureau dat het de voorbije maanden drukker was dan vorig jaar.

Tijdens de diverse lockdowns hadden winkels te maken met zeer strenge beperkingen. Afgelopen winter moesten ze zelfs een aantal weken volledig dicht. Vanaf maart dit jaar mochten winkels, aanvankelijk met beperkingen, de deuren weer openen.

RMC keek naar het aantal passanten vanaf april dit jaar en zag dat het aantal bezoekers in de afgelopen maanden gemiddeld 24 procent groter was dan in dezelfde periode in 2020.

Het bureau zegt dat de weekenden minder druk bezocht worden en dat vooral de koopavond en de zondag geraakt worden door de crisis.

Doordeweeks winkelen is juist populairder geworden. Het drukste moment blijft rond 15.00 uur liggen. Dat kan wel per stad verschillen, afhankelijk van de sluitingstijden. Zo ligt het drukste moment in Amsterdam rond 16.30 uur.

RMC merkt op dat shoppers gerichter winkelen en daarbij meer kopen. Klanten zijn volgens de onderzoekers beter voorbereid en hebben meer te besteden. Het bureau zegt dat veel retailers aangeven op of rond het omzetniveau van 2019 te liggen. Weliswaar is het minder druk, maar degenen die wel komen, geven meer uit.