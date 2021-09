Energie Beheer Nederland, Gasunie, Shell en TotalEnergies hebben dinsdag het samenwerkingsverband Aramis aangekondigd. De bedrijven willen onder die naam onderzoek doen naar de mogelijkheden om CO2 op te slaan in lege onderzeese olie- en gasvelden. In 2026 moet met de opslag begonnen worden.

Door CO2 op te slaan, hopen de betrokken bedrijven ook moeilijk te verduurzamen plekken zoals olieraffinaderijen en chemische fabrieken alsnog te verduurzamen.

Daarnaast wil Aramis de infrastructuur waarmee CO2 naar de lege gasvelden onder de Noordzee vervoerd moet worden, openstellen voor andere bedrijven. Op die manier moeten ook staalfabrikanten, afvalverwerkers en cementproducenten kunnen verduurzamen, stelt Aramis.

Daarvoor willen de samenwerkende partijen pijpleidingen naar een nieuw te bouwen CO2-verzamelcentrum op de Maasvlakte aanleggen. Van daaruit gaat de CO2 via een onderzeese pijpleiding naar de lege gasvelden. Deze bevinden zich zo'n 3 kilometer onder de zeebodem. In 2023 moet hiervoor een definitief investeringsbesluit genomen worden.

Eerder kreeg een vergelijkbaar plan, het project Porthos, subsidie toegekend die kan oplopen tot ruim 2 miljard euro. Shell is met de raffinaderij in Pernis de grootste deelnemer aan het project. Ook ExxonMobil, Air Liquide en Air Products doen daaraan mee. De planning is dat vanaf 2024 daadwerkelijk CO2 zal worden opgeslagen.