Meer dan vijftig Nederlanders hebben nog altijd geen geld teruggekregen van vluchten die ze hadden geboekt bij het inmiddels failliete D-reizen. Door het faillissement moeten de luchtvaartmaatschappijen zelf het geld teruggeven aan de reizigers. Niet alle maatschappijen hebben dat al gedaan, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dinsdag.

Het gaat om mensen die via D-reizen een los vliegticket hebben geboekt, maar van wie de vlucht door het faillissement niet is doorgegaan. In zo'n geval moet de luchtvaartmaatschappij de kosten voor de geannuleerde vlucht vergoeden aan de reiziger, ook als de maatschappij hiervoor al geld naar D-reizen had overgemaakt. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben dit geld al aan de reizigers terugbetaald, maar zes van hen nog niet.

Bij de ILT zijn hierover inmiddels 53 meldingen binnengekomen, zegt een woordvoerder. Hoeveel geld deze reizigers nog moeten terugkrijgen, is niet duidelijk.

De inspectiedienst komt binnenkort mogelijk met dwangsommen voor de zes luchtvaartbedrijven. De dienst hoopt dat dat niet nodig zal zijn en wil eerst met de maatschappijen hierover in gesprek. Om welke vliegmaatschappijen het gaat, wil de ILT niet zeggen.

D-reizen ging in april dit jaar op de fles. Het reisbemiddelingsbureau had zeer veel last van de coronacrisis. Doordat mensen nauwelijks nog op vakantie konden, liep de omzet sterk terug en stapelden de verliezen zich op. Een faillissement bleek uiteindelijk onafwendbaar.

Een deel van de reisbureaus is inmiddels in handen gekomen van Prijsvrij Vakanties. De nieuwe eigenaar heeft een groot deel van de bureaus weer geopend en blijft hiervoor het merk D-reizen gebruiken.