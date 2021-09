De zomervakantie mag voor heel Nederland dan voorbij zijn, voor de camperverhuurders van ons land is het nog volop hoogseizoen. "We hebben er een extra vakantiemaand bij gekregen, lijkt het wel", zegt Adriaan Hogervorst-de Jong van verhuurplatform Goboony. Niet alleen de verkoop van campers zit namelijk in de lift, bij de verhuurders loopt het ook storm.

Bij Goboony, een soort Airbnb voor campers, was er in juli en augustus geen enkele camper te krijgen. En dat terwijl er in Nederland zo'n 2.200 kampeerwagens op het platform staan. Voor vakanties in september is nog maar een beperkt aantal campers beschikbaar.

"Afgelopen zomer hadden we op vrijdag een nieuwe aanbieder van een camper die op maandag al 56 huurverzoeken binnen had. Dat was het beeld in juli en augustus", laat Hogervorst-de Jong weten. "Met het lekkere weer nu, de opgebouwde vakantiedagen die veel Nederlanders nog hebben en de herfstvakantie om de hoek verwachten wij ook dit naseizoen goede tijden voor onze verhuurders."

Volgens Goboony heeft bijna drie kwart van de huurders weinig tot geen ervaring met een camper. Dat zijn dus mensen die er nu - al dan niet vanwege de coronacrisis - voor kiezen met een kampeerwagen op pad te gaan.

'Het naseizoen loopt langer door dan we gewend zijn'

Dat ziet ook het camperbedrijf Noorderzon uit Wolvega, dat het tegenwoordig drukker heeft dan voor de coronacrisis. "Veel vakantiegangers lijken de reis die ze het afgelopen voorjaar niet hebben gemaakt naar het najaar verschoven te hebben. We zien daarbij bovendien veel mensen die nog nooit met een camper weg zijn geweest."

Deze maand zijn de 145 campers van Noorderzon al zo goed als volgeboekt. In oktober zijn er hooguit nog wat gaatjes en dan alleen voor een paar dagen.

Booij Campers in Almere houdt er rekening mee dat het tot ver in november druk zal blijven. Ook daar komen inmiddels meer mensen zonder ervaring met campers over de vloer. "Het naseizoen loopt langer door dan we gewend zijn."

"Het lijkt wel alsof heel Nederland nog vakantie heeft", zeggen ze bij CaravanenCamperhuren.nl, dat onderdeel van Rico Recreatie is. "Ook september zit alweer helemaal vol, het is bizar."

Nieuwe kampeerwagens vinden wordt een dagtaak

Waar Booij normaliter de in de zomer verhuurde campers na afloop in de verkoop doet, moeten geïnteresseerde klanten nu langer wachten. "We moeten vaker nee verkopen."

CaravanenCamperhuren.nl heeft een verkooppauze moeten inlassen, omdat er simpelweg nog zoveel gehuurd werd als nu.

Ook de aanschaf van nieuwe campers wordt steeds lastiger. Een bedrijf dat NU.nl heeft gesproken, stopt na dit seizoen met het verhuren van kampeerwagens omdat het in 2022 niet aan nieuwe exemplaren kan komen.

"Je hebt echt iemand nodig die daar fulltime mee bezig is", zegt CaravanenCamperhuren.nl over het inkopen van campers. "Je moet haast connecties hebben."