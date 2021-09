Een transportbedrijf in Bleskensgraaf moet Roemeense chauffeurs mogelijk tienduizenden euro's aan achterstallig loon per persoon terugbetalen. De rechtbank Rotterdam oordeelt dat Wemmers Tanktransport de truckers via een schijnconstructie in dienst had.

De zaak tegen het bedrijf was aangespannen door FNV. De chauffeurs waren op papier in dienst bij een Tsjechisch bedrijf, maar ze werkten in en vanuit Nederland. Zo ontdook Wemmers de afdracht van premies en hoefde het bedrijf zich niet aan de cao te houden.

Volgens FNV heeft het transportbedrijf de Roemenen er ook toe aangezet valse verklaringen af te leggen tegenover de Tsjechische autoriteiten. Edwin Atema van FNV en Stichting VNB is blij met de uitspraak. "Deze procedure laat maar weer eens zien hoe ver bedrijven gaan om arbeidsuitbuiting wit te wassen."

Er zijn de laatste tijd meer misstanden met medewerkers uit met name Midden- en Oost-Europese landen naar boven gekomen. Zo werd een bedrijf uit Erp op de vingers getikt vanwege een vergelijkbare constructie met Hongaarse chauffeurs. FNV constateerde onlangs met collega-organisaties dat de coronacrisis de uitbuiting van buitenlandse vrachtwagenchauffeurs op West-Europese wegen heeft verergerd.

De rechtbank Rotterdam benadrukt dat het vonnis vooralsnog alleen geldt voor de negen chauffeurs die met FNV de zaak hebben aangespannen. Wemmers bestudeert het vonnis nog.