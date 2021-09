Buitenlandse pakketreizen waren in augustus maar liefst 16,4 procent duurder dan in dezelfde periode vorig jaar. Verder kostte een bezoek aan een bungalowpark vorige maand 12 procent meer dan in augustus 2020, blijkt dinsdag uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Dat vakanties vorige maand flink duurder waren, kwam onder meer doordat de prijzen vorig jaar juist relatief laag waren. Toch is dat niet de enige verklaring. Het CBS meldt ook dat een bezoek aan een bungalowpark in Nederland nog nooit zo duur was als vorige maand.

De pakketreizen en bungalowvakanties waren in juli nog beduidend goedkoper dan een jaar eerder. Dat kwam doordat het kabinet twee maanden geleden met strengere coronamaatregelen kwam vanwege de heropleving van het aantal coronabesmettingen. Hierdoor was er in juli minder vraag naar vakanties dan verwacht. Die vraag was in augustus juist weer groter.

Daarnaast stegen de prijzen van voedsel met 0,2 procent. Vooral vlees, fruit en aardappelen werden duurder. Verder waren Nederlanders ook meer kwijt aan bijvoorbeeld vervoer en horeca. Al met al was de inflatie in Nederland vorige maand 2,4 procent.

De prijsstijgingen in Nederland lagen iets onder het gemiddelde in de eurozone. Volgens de Europese rekenmethode kwam de Nederlandse inflatie uit op 2,7 procent, terwijl het gemiddelde in de eurozone 3 procent was.