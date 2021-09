KLM vliegt weer op Canada. Dat land heeft zijn grenzen dinsdag heropend voor gevaccineerde reizigers die een negatieve PCR-test kunnen overleggen.

KLM vliegt dagelijks op Toronto en Calgary en meerdere keren per week op Vancouver, Edmonton en Montreal. In samenwerking met partner WestJet worden nog andere bestemmingen aangedaan.

President-directeur Pieter Elbers van KLM noemt de hervatting van het vliegverkeer naar de voor KLM belangrijke Canadese markt "een belangrijke mijlpaal en een volgende stap op de weg naar herstel. Hopelijk zullen versoepelingen in de reisrestricties van en naar de VS ook snel worden aangekondigd."

KLM maakte vorige week nog bekend dat vluchten naar de Amerikaanse steden Las Vegas, Miami en Orlando er voorlopig niet in zitten. De maatschappij verwacht de komende tijd minder animo, doordat het demissionaire kabinet onlangs strengere regels heeft ingevoerd voor mensen die vanuit de Verenigde Staten naar Nederland reizen.

Reizigers die vanuit de VS naar Nederland komen, moeten tien dagen in quarantaine. KLM vliegt nog wel naar negen andere steden in de VS, waaronder New York en Los Angeles.