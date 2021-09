De transportsector heeft in het tweede kwartaal 21,5 procent meer omzet gedraaid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. De sterke groei komt met name doordat er in het tweede kwartaal van vorig jaar tal van coronamaatregelen van kracht waren.

Vergeleken met het tweede kwartaal van 2019 - dus nog voor de coronacrisis - ligt de omzet van de branche ruim 4 procent lager.

Met name de taxibranche en de luchtvaart lieten een stevig herstel zien in het afgelopen kwartaal. Ook de opslag- en expeditiebedrijven profiteerden van de versoepelingen en de daaropvolgende toename in bedrijvigheid.

Hetzelfde geldt voor de wegvervoerders, die in het tweede kwartaal een omzetstijging van bijna 19 procent noteerden. Parkeerbedrijven zagen de omzet stijgen doordat mensen weer vaker gingen winkelen.

Het spoorvervoer en het gebruik van bus, tram en metro zaten ook in de lift, maar vertoonde minder herstel ten opzichte van het jaar ervoor. De zee- en binnenvaart groeiden in het tweede kwartaal het minst snel.

Volgens het CBS zijn transportbedrijven over het algemeen positief over het derde kwartaal. Dat geldt niet voor de post- en koeriersbedrijven. Bijna driekwart verwacht minder omzet te draaien in het lopende kwartaal doordat de fysieke winkels weer open zijn. Mogelijk zal de online verkoop en daarmee de bezorging van artikelen daardoor teruglopen.