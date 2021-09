De Britse sportautofabrikant Lotus gaat in China de strijd aan met Porsche. Lotus ontvouwde dinsdag plannen voor zeventig nieuwe showrooms in het land. Ook wordt de nieuwe fabriek in de stad Wuhan volgend jaar in gebruik genomen.

In de fabriek in Wuhan moeten volgend jaar ongeveer tweeduizend SUV's van de band rollen, waarna de productie tegen 2023 op twintigduizend moet liggen. Ze komen volgens Lotus in hetzelfde prijssegment als de sportwagens van Porsche en iets boven dat van BMW en Audi.

In eerste instantie worden in Peking en Sjanghai nieuwe showrooms geopend en daarna ook in steden als Suzhou en Ningbo. Lotus heeft nu vier showrooms in China.

China is een groeimarkt voor luxe sportwagens. De groei is door het coronavirus in een stroomversnelling geraakt, doordat de rijkere klassen in het land geld hadden overgehouden. Porsche doet er de laatste jaren bijvoorbeeld goede zaken met het compacte model Macan.