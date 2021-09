T-Mobile Nederland heeft een nieuwe eigenaar. Investeerders Apax en Warburg Pincus trekken 5,1 miljard euro uit voor het telecombedrijf, melden de huidige eigenaren Deutsche Telekom en Tele2 Sverige dinsdag.

Het Nederlandse bedrijfsonderdeel stond al langer in de etalage. Ook de rijke Indiër Mukesh Ambani was ervoor in de race.

De transactie heeft "geen effect op de proposities en diensten van T-Mobile", staat in de persverklaring over de overname. Het bedrijf zal de vier merken T-Mobile, Tele2, Ben en Simpel blijven voeren. T-Mobile Nederland zet op het gebied van glasvezel ook de samenwerking met Open Dutch Fiber voort.

Deutsche Telekom had 75 procent van T-Mobile Nederland in handen, Tele2 het resterende belang.