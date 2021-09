De AEX-index kwam woensdag voor het eerst boven de 800 punten uit. Op zijn hoogste punt stond de index op een record van 800,21 punten. De stijging van de Amsterdamse beursindex was woensdag vooral te danken aan speciaalchemiebedrijf DSM.

Aandelenkoersen doen het al langere tijd goed. Dit komt onder meer door de lage rente. Hierdoor blijven er voor beleggers niet veel andere opties over dan investeren in aandelen.

Ook speelt mee dat de samenstelling van de index de afgelopen tijd is veranderd. Bedrijven die het de laatste tijd goed doen, zoals chipmachinemakers ASM International en Besi en maaltijdkoerier Just Eat Takeaway, zijn recent in de AEX opgenomen.

Woensdag doet met name speciaalchemiebedrijf DSM het goed. Het concern heeft een dag eerder aangekondigd dat de materialendivisie wordt afgestoten.

Het bedrijf wil zich meer focussen op gezondheid, voeding en biowetenschappen. Woensdag steeg de koers van het aandeel met 1,4 procent.

AEX blijft maar records breken

De AEX ligt al langer op recordkoers. Zo bereikte de graadmeter eind maart voor het eerst sinds september 2000 een slotkoers van meer dan 700 punten. Korte tijd later werd het hoogste punt aller tijden gehaald, toen de AEX voorbij het oude record van 703,18 punten schoot.

Dat oude record stamde ook uit september 2000, toen sprake was van de internethausse. Korte tijd later barstte de zogeheten internetzeepbel en verdween de recordkoers voor ruim twintig jaar uit het zicht.

Dit jaar bleef de AEX maar stijgen. De index bereikte eind juli een stand van 750 punten en steeg daarna gestaag verder. De grens van 800 punten werd in de afgelopen dagen met slotkoersen van ruim boven de 790 punten net niet gepasseerd.