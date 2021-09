Havenbedrijf Rotterdam en de Duitse energieleverancier Uniper gaan een fabriek voor de productie van groene waterstof op de Maasvlakte bouwen, maakten ze maandag bekend. Dat moet bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot in de haven, die in 2050 klimaatneutraal wil zijn.

Groene waterstof wordt geproduceerd door het splitsen van water in waterstof en zuurstof met behulp van hernieuwbare energie. Dit proces wordt elektrolyse genoemd.

Volgens de studie is de Uniper-locatie op de Maasvlakte bij uitstek geschikt voor grootschalige productie van groene waterstof met behulp van stroom van windparken op de Noordzee. Het is de bedoeling om in 2025 een waterstoffabriek van Uniper te hebben op de Maasvlakte. Financiële details rond het project werden niet gemeld.

De waterstoffabriek van Uniper moet worden aangesloten op een waterstofpijplijn in de haven. Daarmee krijgt de fabriek ook een verbinding met de nationale waterstofinfrastructuur.

Daarnaast moet duurzame waterstof geleverd gaan worden aan de chemie-industrie in het Noord-Brabantse Moerdijk en het Limburgse Chemelot, net als de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Volgens topman Allard Castelein van het Havenbedrijf zal Rotterdam een internationaal knooppunt worden voor de productie, import en doorvoer van waterstof richting andere landen in Noordwest-Europa.