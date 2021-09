De rijkste man van India, Mukesh Ambani, zag zijn vermogen onlangs binnen één dag stijgen met maar liefst 3,7 miljard dollar (zo'n 3,1 miljard euro), meldt Al Arabiya maandag. Een aankondiging dat zijn bedrijf Reliance Industries meer gaat investeren in schone energie was genoeg voor de miljardenwinst. Ook zou Ambani plannen hebben om te investeren in Nederland, met de aankoop van T-Mobile.

De 64-jarige zakenman heeft een groot pakket aandelen van het conglomeraat Reliance Industries. Het bedrijf is groot geworden in de olie-industrie, maar verschuift de aandacht steeds meer naar andere inkomstenbronnen, waaronder telecom. Daarnaast heeft het dus plannen om de investeringen in schone energie te verdubbelen.

Door het nieuws steeg de waarde van de aandelen afgelopen vrijdag 4,1 procent. En omdat Ambani een aanzienlijk deel van de aandelen in handen heeft, steeg zijn vermogen dus ook flink. Dit terwijl de zakenman toch al niet op zwart zaad zit, met een geschat vermogen van zo'n 75,8 miljard dollar. Daarmee behoort hij tot de allerrijksten ter wereld.

In Nederland krijgt Ambani de laatste weken wat meer aandacht. Volgens diverse berichten zou de Indiër plannen hebben om het Nederlandse deel van T-Mobile in te lijven. Dit is onderdeel van zijn strategie om met Reliance Industries minder afhankelijk te zijn van de oliehandel.

Het moederbedrijf van T-Mobile, Deutsche Telekom, heeft het bedrijfsonderdeel enige tijd geleden al in de etalage gezet. Het hoopt met de verkoop zo'n 5 miljard euro te verdienen. Volgens Indiase media zou Ambani nu een bod voorbereiden van 4,8 miljard euro. De berichtgeving is niet officieel bevestigd door Ambani of Reliance.