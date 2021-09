De Europese Unie keurt het gebruik van diermeel en insecten in voer voor varkens en pluimvee vanaf deze week goed. Het was de afgelopen twintig jaar verboden om diermeel in veevoer te gebruiken, maar daar komt dinsdag verandering in. En door meer insecten in veevoer te gebruiken, kan de import van soja flink worden teruggebracht.

Het gebruik van diermeel was verboden omdat het de gekkekoeienziekte (BSE) kan veroorzaken. In de jaren negentig werd de wereld opgeschrikt door een uitbraak daarvan. Mensen die besmet vlees eten, kunnen de dodelijke ziekte van Creutzfeldt-Jakob oplopen.

Een aantal strikte voorwaarden moeten ervoor zorgen dat het gebruik van diermeel veilig is. Zo mag alleen diermeel van varkens en kippen worden gebruikt. Diermeel van kippen mag gebruikt worden voor varkens en andersom.

Daarnaast mogen dus ook insecten voortaan vermengd worden in het voer voor varkens en kippen. Dat kan ervoor zorgen dat het voer een stuk duurzamer wordt, blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd voor de Britse markt.

Op dit moment wordt er veel soja in veevoer gebruikt, maar dat moet worden geïmporteerd. Dat levert milieudruk op. Daarnaast dragen de productie van soja en de hoge vraag daarnaar bij aan de ontbossing in Zuid-Amerika.

Door insecten te gebruiken in veevoer, hoeft er veel minder soja geïmporteerd te worden. Volgens een onderzoek van het WNF kan het gebruik van insecten in veevoer er in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld voor zorgen dat de import van soja met wel 20 procent daalt.