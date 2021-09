Voor het eerst is in Nederland een binnenvaartschip dat van verwisselbare elektrische batterijen gebruikmaakt in de vaart genomen. De Alphenaar kan bij het laden en lossen een nieuwe batterijcontainer aan boord hijsen, waardoor het schip niet lange tijd aan de stekker hoeft te liggen.

Het elektrische schip gaat tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk varen voor bierbrouwer Heineken. Het is de bedoeling dat er op korte termijn nog zeven van dit soort schepen in de vaart worden genomen.

Om het idee van een elektrisch aangedreven schip met verwisselbare batterijen te realiseren, werd vorig jaar het bedrijf Zero Emission Services (ZES) opgezet door ING, energie- en technisch dienstverlener ENGIE, maritiem technologiebedrijf Wärtsilä en het Havenbedrijf Rotterdam. Dat gebeurde met steun van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De binnenvaart is nu nog verantwoordelijk voor zo'n 5 procent van de totale uitstoot van CO2 in Nederland.