CEO Huub Vermeulen vertrekt na ruim twintig jaar bij bol.com, laat het bedrijf maandag weten. Hij was sinds de oprichting in 1999 betrokken bij bol.com. Zijn beoogde opvolger is Margaret Versteden-van Duijn, die nu directeur Platform (CPO) van het bedrijf is.

De 57-jarige Vermeulen meldt in een persverklaring dat hij behoefte heeft aan een andere balans tussen werk en privé. "Het voelt nu als het juiste moment om te stoppen bij bol.com, wetende dat ik een mooi bedrijf en een geweldig team ga achterlaten. (...) Het is een onvergetelijk avontuur geweest om bijna vanaf de start onderdeel te zijn van dit bedrijf."

De 45-jarige Versteden-van Duijn was eerder directeur Marketing (CMO) en directeur Winkels (CCO) van bol.com en is nu de eindverantwoordelijke voor de platformactiviteiten. De komende jaren zullen volgens haar in het teken staan van verdere groei van het platform. "Een mooie ambitie waar ik vol energie, samen met het directieteam, graag verder richting aan geef."

Bol.com begon in 1999 vanuit een bouwkeet in Vianen en was naar eigen zeggen de eerste online boekenwinkel van Europa. Inmiddels verhandelt het bedrijf een breed assortiment aan producten aan ruim 12,5 miljoen klanten in Nederland en België. Bol.com heeft nu 2.500 medewerkers in dienst en is onderdeel van Ahold Delhaize.