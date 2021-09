Als gevolg van de coronacrisis heeft de Nederlandse overheid het jaar 2020 afgesloten met een tekort van ruim 33 miljard euro, terwijl er het jaar ervoor nog een overschot van 14 miljard euro was, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. De inkomsten daalden, terwijl de uitgaven met maar liefst 12,5 procent toenamen.

Uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) bedraagt het tekort 4,2 procent. Normaliter mag dit percentage volgens Europese regels maximaal 3 procent bedragen, maar als gevolg van de coronacrisis hebben de eurolanden de begrotingsregels voor even losgelaten.

De Rijksoverheid was vooral veel kwijt aan de noodsteunpakketten voor de NOW, die in totaal 14 miljard euro kostten. Voor twee andere regelingen, de TOGS en de TVL, trok het Rijk bijna 3 miljard euro uit. Andere coronagerelateerde uitgaven kwamen bij de zorg terecht, zoals de kosten voor een compensatieregeling voor uitval van reguliere zorg (3,4 miljard euro) en de eenmalige bonus voor zorgmedewerkers (2 miljard euro).

Ook aan de inkomstenkant zijn de gevolgen van de crisis goed te zien. Voor het eerst sinds 2009 haalde de overheid minder geld binnen dan het jaar ervoor. Die inkomsten komen ieder jaar voor meer dan 90 procent uit belastingen en premies en daar zat vorig jaar een rem op.

Zo daalden de inkomsten uit vennootschapsbelasting en dividendbelasting fors. Ook kwam er minder aan brandstofaccijnzen binnen, doordat het verkeer een groot deel van het jaar vrijwel stillag. De inkomsten uit toeristenbelasting werden gehalveerd en die uit kansspelbelasting namen met een derde af, maar dat gaat om relatief bescheiden bedragen.

Overigens nam de Rijksoverheid vrijwel alle pijn van de coronacrisis voor haar rekening. De gemeenten en provincies sloten het jaar weliswaar ook met tekorten af, maar die waren kleiner dan in 2019.