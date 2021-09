Het demissionaire kabinet heeft ingrijpende plannen op tafel liggen om de stikstofuitstoot in de landbouw terug te dringen. Er zijn door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) scenario's doorgerekend om de productierechten van boeren op te kopen en ook om landbouwgrond op te kopen. Bij die laatste optie is er sprake onteigening van boerengrond. Tot voor kort een taboe in Den Haag.

Dat bevestigen Haagse bronnen aan NU.nl na berichtgeving van NRC.

De bestaande stikstofplannen levert een klein beetje ontwikkelruimte op, maar dat is niet voldoende voor de grotere woningbouwopgave. De stikstofopgave moet daarom worden "vergroot en versneld" als je extra plannen wilt uitvoeren, aldus een bron.

In dat geval moet er worden gekeken naar de onteigening van landbouwgrond. Dat was lang onbespreekbaar in Den Haag, maar de discussie op dat punt is aan het veranderen. Zo is een kleinere veestapel inmiddels bespreekbaar voor het CDA. Ammoniak, afkomstig van mest van de veehouderij, is namelijk een belangrijke bron van stikstof.

Boeren- en landbouworganisaties hebben zich altijd tegen verplichte uitkoop verzet. Het leidde tot meerdere boerenacties in Den Haag

LTO Nederland laat alvast in een reactie weten niets in verplichting te zien. "Daar zijn we principieel op tegen en het is praktisch gezien ook niet de oplossing. De procedures voor onteigeningen nemen veel tijd in beslag en we willen juist snel naar een oplossing werken".

Druk om meer maatregelen te nemen groeit

De druk op de politiek om meer stikstofmaatregelen te nemen, groeit. Het is alleen de vraag wie die beslissing gaat nemen. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp en de kosten die erbij komen kijken, de rekening loopt op tot in de miljarden euro's, ligt het niet voor de hand dat het demissionaire kabinet dat gaat doen. Er zullen waarschijnlijk ook geen plannen klaarliggen op Prinsjesdag.

Het viel op dat in de formatiestukken die informateur Mariette Hamer vorige week naar de Kamer stuurde, niets over eventuele landbouwplannen stond.

Vanuit Den Haag klinkt nog altijd de wens dat er op vrijwillige basis genoeg stikstof kan worden bespaard. "Vrijwillige opkoop is sneller. Het zou zot zijn als je dat niet probeert", zegt een ingewijde. Onteigening is een jaren durend juridisch proces

Demissionair minister van Landbouw Carola Schouten zag verplichte uitkoop nooit als optie. Milieuorganisaties vinden dat juist onvermijdelijk.

Het plan om de productierechten van boeren op te kopen zou volgens de PBL-berekeningen zo'n 9 miljard euro kosten. Als ook de grond zou worden opgekocht, stijgen de kosten naar een geschatte 17 miljard euro. In dat laatste scenario is onteigening van boeren niet uit te sluiten om de stikstofdoelen te halen, zou er in het PBL-rapport staan.

In de huidige stikstof wet staat dat er in 2035 de helft minder stikstof mag worden uitgestoten ten opzicht van 2018.