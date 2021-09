De prijs van aluminium is na de coup in Guinee omhooggegaan. Dat Afrikaanse land is een grote producent van bauxiet, de belangrijkste grondstof voor het metaal. Handelaren maken zich vanwege de onrustige situatie in Guinee zorgen over de aanvoer van dit materiaal.

De prijs voor 1 ton aluminium op de Londense metalenbeurs ging maandag met 1,8 procent omhoog naar 2.775,50 dollar, de hoogste prijs sinds 2011. Omgerekend is dat zo'n 2.339 euro per ton.

De prijzen voor aluminium zijn al tijden hoog door de aantrekkende wereldeconomie. Daardoor steeg de vraag naar het lichte metaal, terwijl Chinese producenten moeite hadden om hun productie op peil te houden doordat er een energietekort was in China.

De vraag naar aluminium, dat in uiteenlopende producten - van auto's tot frisdrankblikjes - wordt verwerkt, zakte aan het begin van de coronapandemie in. Maar inmiddels is de prijs weer sterk aangetrokken.

In 2021 ging de prijs van het metaal al met 40 procent omhoog. Dat komt mede doordat de Chinese overheid wil dat de branche, die veel energie voor de productie nodig heeft, gaat vergroenen. China produceert zo'n 60 procent van al het aluminium.