In Antwerpen en Brussel kunnen mensen voortaan met bitcoins betalen voor parkeren. Seety, een Belgische start-up rond digitaal parkeren, maakt dat mogelijk. Het bedrijf verwacht volgens de krant De Morgen dat cryptomunten milieuvriendelijker zullen worden, waardoor ze steeds meer als alledaags betaalmiddel gebruikt zullen worden.

Seety ontwikkelde een app om parkeren in de stad makkelijker te maken. Via die app kunnen gebruikers nu met cryptomunten credits kopen. En het blijft niet alleen bij bitcoin: automobilisten kunnen ook kiezen voor ethereum, bitcoin cash, litecoin, dai, dogecoin en USD coin.

De transactiekosten zijn gelijk aan die voor betalingen met een creditcard of via Bancontact, een betaalmethode die lijkt op het Nederlandse iDEAL.

Een bitcoin is op het moment van schrijven zo'n 43.000 euro waard. Voor een parkeerkaartje van 5 euro zou je dan ongeveer 0,00012 bitcoin moeten betalen.

Seety is niet alleen in Antwerpen en Brussel actief. Het bedrijf introduceerde zijn app recentelijk ook in meer dan honderd Nederlandse steden en gemeenten. Of we in Nederland binnenkort ook met cryptomunten voor parkeren kunnen betalen, is niet duidelijk.