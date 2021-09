ABN AMRO heeft met de Consumentenbond een akkoord gesloten over een compensatieregeling voor consumenten die te veel rente hebben betaald over hun doorlopend krediet. Details worden nog uitgewerkt, maar de bank laat maandag weten dat de eerste klanten nog voor het einde van het jaar gecompenseerd zullen worden.

ABN AMRO volgde met zijn rentes niet de marktrente. Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid) oordeelde eerder al dat klanten dat wel mochten verwachten, tenzij de bank nadrukkelijk anders had vermeld. Eerder besloot Rabobank al tot compensatie.

De regeling gaat over de periode vanaf 1 januari 2008 en heeft betrekking op doorlopende kredieten van ABN AMRO, leningverstrekker ALFAM en creditcarduitgever ICS.

"De klant had op bepaalde momenten mogen verwachten dat de variabele rente op zijn doorlopend consumptief krediet meebewoog met de marktrente. Daar waar dit onvoldoende is gebeurd, zetten we dat recht", aldus David Minderhoud, die bij ABN AMRO voor consumptief krediet verantwoordelijk is.

Klanten kunnen rekenen op een compensatiebedrag van tussen de 50 en 1.750 euro. ABN AMRO zal de betreffende klanten zelf benaderen en heeft voor de compensatieregeling een bedrag van ongeveer 250 miljoen euro opzijgelegd. De bank wil alle uitbetalingen eind 2022 of uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 gedaan hebben.