Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs in het Verenigd Koninkrijk raakt nu ook de Zweedse meubelgigant IKEA, schrijft BBC zondag. Door een tekort aan chauffeurs mist iedere winkel zo'n duizend productlijnen, omgerekend komt dat neer op zo'n 10 procent van de producten.

IKEA is het zoveelste bedrijf in het Verenigd Koninkrijk dat problemen heeft met de bevoorrading door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Supermarktketens als Tesco en Iceland hebben al gewaarschuwd voor lege schappen in de aanloop naar Kerst en fastfoodketen McDonald's meldde laatst een tekort aan milkshakes door de personele problemen.

Het tekort aan mensen achter het grote stuur is volgens de Britse branchevereniging de afgelopen maanden opgelopen tot honderdduizend. De branche wijst onder meer naar Brexit, de coronapandemie, maar ook de arbeidsomstandigheden als hoofdoorzaken van het tekort. Vervoersbedrijven proberen nu chauffeurs te trekken met hogere lonen, maar tot dusver zonder al te veel succes.

Deze logistieke problemen, gecombineerd met een toenemende vraag, leiden dus ook tot lege schappen bij de Zweedse meubelgigant. Als een gevolg hiervan zijn producten zoals matrassen minder te vinden in de Britse winkels, aldus IKEA tegen BBC.