De Duitse subsidie voor de batterijfabriek van Tesla komt waarschijnlijk boven de 1 miljard euro uit, zo schrijft het Duitse dagblad Tagesspiegel zondag op basis van ingewijden. Tesla is al enige tijd bezig met de bouw van een autofabriek in de buurt van Berlijn en wil in diezelfde fabriek ook batterijen produceren.

Tesla, het bedrijf van miljardair Elon Musk, is van plan ruim 5 miljard euro in de productie van autobatterijen in Grünheide te steken. Door dat enorme bedrag, gecombineerd met de verwachte tweeduizend banen die de productiefaciliteit oplevert, valt de subsidie volgens Tagesspiegel met 1,14 miljard euro hoger uit dan eerder gedacht.

Het getal staat nog niet helemaal vast. Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Financiën zegt dat het pas eind dit jaar duidelijk wordt hoeveel subsidie de Amerikaanse automaker echt zal ontvangen voor zijn nieuwe batterijproductiefaciliteit.

Het subsidieplan voor Tesla werd in januari al goedgekeurd door de Europese Unie en maakt deel uit van een groter project om zo meer batterijen op het Europese continent te produceren. Zo wil Brussel minder afhankelijk zijn van China, de marktleider op het gebied van autobatterijen.

Het is overigens nog niet helemaal zeker wanneer de eerste Tesla-auto dan wel de eerste batterij van een Duitse band komt rollen. De bouw van de zogeheten 'Gigafactory' bleek tot dusver een hoofdpijndossier. Meerdere milieuorganisaties waren tegen de bouw van de fabriek en tot op heden is het Musk, de op een na rijkste persoon op aarde, niet gelukt om groen licht te krijgen voor de productie. Musk hoopt dat hij de productie in oktober kan opstarten.