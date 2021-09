Vliegtuigbouwer Boeing kan de leveringen van 787 Dreamliner-toestellen waarschijnlijk op zijn vroegst pas eind oktober hervatten. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal (WSJ) zondag. De leveringen van nieuwe 787 Dreamliners werden begin juli stopgezet vanwege een fabricagefout in de buurt van de neus van bepaalde toestellen.

De levering van het toestel wordt nog niet hervat, omdat de Amerikaanse toezichthouder FAA een voorstel om de toestellen te inspecteren naast zich neer heeft gelegd.

Reden daarvoor is dat Boeing slechts drie toestellen wilde laten bekijken. Volgens technici van de FAA zijn dat er te weinig om als maatstaf voor de rest te gebruiken. In totaal staan er 106 Dreamliners klaar om geleverd te worden.

Het uitstel is een hard gelag voor Boeing, omdat vliegtuigbouwers vaak pas worden betaald bij de levering. De 106 Dreamliners zijn samen meer dan 25 miljard dollar (21 miljard euro) waard.

De uitgestelde leveringen betekenen dus een nieuwe economische klap voor de Amerikaanse vliegtuigmaker, juist terwijl de zon eindelijk weer leek te schijnen. De vliegtuigbouwer heeft een aantal zware jaren achter de rug, nadat het populairste toestel, de 737 MAX, bijna twee jaar niet de lucht in mocht vanwege twee crashes.

Inmiddels is de 737 MAX in grote delen van de wereld weer in de lucht te zien. Hierdoor wist Boeing in het tweede kwartaal van dit jaar voor het eerst sinds 2019 weer winst te maken.