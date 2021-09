Italië is in gesprek met de Europese Unie (EU) over manieren waarop de bekende sportwagens van onder meer Ferrari en Lamborghini kunnen worden ontzien bij het nieuwe Europese klimaatbeleid. Dat zegt een Italiaanse minister zaterdag tegen persbureau Bloomberg.

Onderdeel van het nieuwe beleid is het einde van de verbrandingsmotor in nieuwe auto's vanaf 2035.

De Italianen zeggen de Europese plannen om de verbrandingsmotoren uit te bannen te omarmen, maar hopen dat de EU toch flexibel is. Minister Roberto Cingolani (Economische Transitie) noemt de zogeheten supercars, die per gereden kilometer veel meer uitstoten dan een huis-tuin-en-keukenauto, "een niche op de gigantische automarkt".

Cingolani hoopt de EU te overtuigen door te wijzen op het kleine aantal verkochte supercars. Zo verkocht Ferrari vorig jaar iets meer dan 9.000 exemplaren en wist Lamborghini er 7.400 aan de man te brengen.

Ter vergelijking: Volkswagen Group verkocht vorig jaar 5,3 miljoen Volkswagens. Vanwege dat gigantische verschil verwacht de minister dat het "geen enkel probleem zal zijn" om de regels iets minder streng toe te passen.

Waar veel automerken inmiddels al volop aan het overstappen zijn op schonere, elektrische modellen, duurt dat bij de Italiaanse sportmerken iets langer. Ferrari hoopt in 2025 de eerste volledig elektrische sportwagen te onthullen. Lamborghini verwacht een dergelijke wagen pas "in de tweede helft van dit decennium" te presenteren. Vanaf 2023 komt het sportwagenmerk wel met een hybride auto op de markt.