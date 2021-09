De laatste Airbus A380 zal nog dit jaar aan luchtvaartmaatschappij Emirates overhandigd worden. Aanvankelijk stond de aflevering van het allerlaatste exemplaar van het grootste passagiersvliegtuig ter wereld gepland voor juni 2022. Dat is nu vervroegd naar november, waardoor het boek van de A380 ruim een half jaar eerder dichtgaat dan gepland.

Met de aflevering in november komt het totale aantal exemplaren van de A380 in de Emirates-vloot op 118. Daarmee is de luchtvaartmaatschappij uit Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten verreweg de grootste gebruiker van het toestel.

Het afgelopen jaar hebben tal van luchtvaartmaatschappijen als gevolg van de coronacrisis en teruglopende passagiersaantallen juist afscheid genomen van de Airbus A380. Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld is vanwege zijn omvang duur in gebruik.

Emirates verwacht daarentegen nog twintig jaar met de A380 te zullen vliegen. Topman Tim Clark rekent erop dat de ervaring van het reizen met het toestel veel reizigers zal blijven trekken.