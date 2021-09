De organisatie van de Grand Prix in Zandvoort heeft maatregelen genomen om een herhaling van vrijdag, toen een pinstoring tot grote drukte en opstoppingen op het terrein leidde, te voorkomen. "We hebben mensen die daarmee bezig zijn en de zaak is opgeschaald", laat een woordvoerder zaterdag aan NU.nl weten.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij belangrijke ontwikkelingen

Wat de precieze oorzaak van de storing was en welke maatregelen er zijn getroffen, wilde de woordvoerder zaterdag niet zeggen. De organisatie "vertrouwt" er echter op dat de genomen maatregelen een herhaling van vrijdag kunnen voorkomen.

Vrijdagmiddag hadden veel mensen op Circuit Zandvoort last van de pinstoring, die extra drukte op het toch al volle terrein veroorzaakte. "Het belemmert de doorstroming. Nu staan er een hoop mensen te wachten", zei de zegspersoon toen.

De beelden van de vele duizenden mensen die door elkaar liepen, leidden vrijdag tot veel ophef. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zei dat bij de Grand Prix in Zandvoort "de praktijk schuurt met wat de regel is".