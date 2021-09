De groei van het aantal vrouwelijke bestuurders in de top van het Nederlandse beursgenoteerde bedrijfsleven vlakt af. Waar het percentage in 2020 verdubbelde naar 12 procent komt het dit jaar uit op 13,6 procent. Dat blijkt uit de jaarlijks verschijnende Dutch Female Board Index van de Tilburgse hoogleraar Mijntje Lückerath waar de Volkskrant over schrijft.

In de raden van commissarissen is het aandeel van vrouwen met ruim 30 procent weliswaar hoger, maar ook daar is de toename dit jaar gering. Inmiddels voldoen echter wel 61 van de 89 beursgenoteerde bedrijven aan het quotum van minimaal een derde vrouwelijke commissarissen. Bij 16 bedrijven geldt dat zowel voor de raad van commissarissen als voor de raad van bestuur, oftewel de dagelijkse leiding.

De best presterende bedrijven in de lijst zijn DSM, kantorenbelegger NSI, verzekeraar ASR, uitgeverij Wolters Kluwer en Beter Bed.

Lückerath wijst naar het verdwijnen van het wettelijk streefcijfer voor vrouwelijke commissarissen als mogelijke oorzaak van de stagnerende toename. In plaats daarvan moet het quotum straks wettelijk geregeld worden. Dat geldt niet voor bestuurders, die volgens Lückerath bovendien minder eenvoudig te vinden zijn.

De wet, die nog niet van kracht is, regelt dat minstens een derde van de commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen vrouw is. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde begin dit jaar een vrouwenquotum voor de raden van commissarissen van grote bedrijven. De behandeling in de Eerste Kamer werd uitgesteld.

In de wet staat dat iedere man die vertrekt moet vervangen worden door een vrouw, totdat het quotum is gehaald. Als toch een man wordt aangesteld, is die benoeming nietig. Ook moeten de ongeveer 5.000 bv's en nv's die niet beursgenoteerd zijn aantonen hoe ze het aandeel vrouwen in de top verbeteren met behulp van een streefcijfer. Deze mogen zij zelf bepalen, maar ze moeten jaarlijks hun voortgang doorgeven aan de Sociaal-Economische Raad (SER).