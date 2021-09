Nederlanders zijn vorige maand minder vaak een bedrijf gestart dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Dit komt onder meer doordat er grote personeelstekorten zijn en de salarissen in diverse branches omhooggaan. Daardoor vinden veel mensen het prettiger om voor een baas te werken dan een eigen bedrijf te beginnen.

Vorige maand kwamen er 17.258 bedrijven bij. Dat was 5 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Het is voor het eerst sinds februari dat het aantal starters daalt.

Vorige maand kwamen er vooral in de agrarische sector en bij de groothandels minder bedrijven bij. Het gaat om dalingen van respectievelijk 14 en 25 procent.

Joris Knoben, hoogleraar bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, verklaart het kleine aantal starters door de gunstige arbeidsmarkt. Zo werd vorige maand bekend dat er voor het eerst meer vacatures dan werkzoekenden zijn.

"Er zijn veel vacatures en in diverse sectoren stijgen de lonen. In loondienst gaan wordt daarmee een aantrekkelijk alternatief voor het starten van een bedrijf", legt Knobel uit.

Tegenover de startende bedrijven staan 7.996 ondernemers die zijn gestopt. Dat is 30 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. In totaal zijn er in Nederland nu 2.164.181 bedrijven. Al sinds het begin van vorig jaar telt ons land meer dan twee miljoen ondernemingen.