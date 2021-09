Machinisten van de Duitse spoorwegen mogen doorgaan met hun staking. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wilde de staking stoppen, maar kreeg zowel donderdag als vrijdag geen gelijk van de rechter. In Nederland dreigt ook een staking, vanwege een loonconflict tussen werkgevers en personeel van internationale treinen.

De staking in Duitsland is woensdag begonnen en duurt tot het einde van maandag. De werkneerlegging is het gevolg van onenigheid over lonen. Het is de derde stakingsronde in korte tijd die het treinverkeer in Duitsland platlegt.

De staking treft ook internationale treinen, zoals de nachttrein van Amsterdam naar Wenen. Deze rijdt niet.

De intercity van Amsterdam naar Berlijn rijdt wel, maar gaat niet verder dan Bad Bentheim, net over de grens bij Oldenzaal. De ICE International naar Frankfurt rijdt wel tot het eindstation. Dat geldt niet voor de trein naar het Zwitserse Basel. Die rijdt niet verder dan Keulen.

Deutsche Bahn verwacht komend weekend 25 tot 30 procent van de langeafstandstreinen te kunnen laten rijden. Reizigers moeten de komende dagen rekening houden met beperkingen en volle treinen.

Acties dreigen ook in Nederland

In Nederland komt mogelijk ook een staking. Het gaat daarbij om personeel van NS Internationaal en Thalys. De werknemers dreigen met acties als de werkgevers niet snel met een beter bod voor de arbeidsvoorwaarden komen.

Een recent eindbod, waarin de bedrijven onder andere meer loon beloofden, is door een meerderheid van de leden van vakbonden FNV Spoor en VVMC weggestemd.

De bonden sturen de NS volgende week een ultimatum. Als het bedrijf daar niet op ingaat, komt er een staking, aldus een woordvoerder van VVMC. Volgens de bond gaat het in totaal om zo'n 300 tot 350 medewerkers. Het spoorbedrijf zegt het ultimatum nog niet binnen te hebben en daarom nog niet te kunnen reageren.