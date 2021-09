De politie heeft een einde gemaakt aan de bezetting van een kantoor van ABP, het pensioenfonds voor ambtenaren, door actievoerders. In het kantoor aan de Amsterdamse Zuidas waren vrijdag ruim twintig deelnemers van het fonds binnengedrongen met spandoeken. Ze deden dat onder de vlag van actiegroep Extinction Rebellion en eisten dat ABP stopt met investeringen in bedrijven die handelen in fossiele brandstoffen.

De bezetters zeiden dat ze het kantoor niet zouden verlaten totdat ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, zou toezeggen te stoppen met investeringen in fossiele bedrijven. Op een livefeed op Instagram was echter al te zien dat de politie in en buiten het pand aanwezig was.

De demonstranten zijn enkele keren gevraagd weg te gaan. Ze werden uiteindelijk na een paar uur gearresteerd toen de politie enkele busjes naar het pand had gestuurd om de actievoerders mee te nemen. De bezetters hebben naar eigen zeggen niet met medewerkers van ABP kunnen spreken.

Het pensioenfonds ligt al enige tijd onder vuur omdat het tot nu toe vasthoudt aan investeringen in vervuilende ondernemingen, zoals bedrijven in de oliesector. Daar heeft het fonds miljarden euro's in geïnvesteerd.

Onder meer onderwijsinstellingen, gemeenten, provincies en ministeries riepen ABP al op meer te doen voor het klimaat. Eind juni zei bestuursvoorzitter Corien Wortmann dat het pensioenfonds bij zijn investeringen meer gaat letten op het klimaat. Dat was voor de actievoerders niet genoeg.

Andere fondsen zetten wel stappen om van fossiele investeringen af te komen. Zo meldden pensioenfonds Horeca & Catering en pensioenfonds voor de metaalsector PME deze week dat zij geen beleggingen meer hebben in die vervuilende bedrijven.

Actiegroep Fossielvrij NL ondersteunt de actie. Die organisatie overweegt om samen met pensioendeelnemers een rechtszaak te beginnen tegen ABP. Op 11 september beslist Fossielvrij NL of de groep inderdaad een zaak begint.