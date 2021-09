Zo'n 25 deelnemers van het pensioenfonds voor ambtenaren, ABP, hebben het kantoor van het fonds in Amsterdam bezet. Dat gebeurde onder de vlag van actiegroep Extinction Rebellion. De bezetters willen het kantoor niet verlaten voordat ABP, het grootse pensioenfonds van Nederland, toezegt te stoppen met investeren in bedrijven die handelen in fossiele brandstoffen.

Op een livefeed op Instagram is te zien dat de politie inmiddels in en buiten het pand aanwezig is. De demonstranten zijn al enkele keren verzocht weg te gaan. Ze verwachten snel gearresteerd te worden. Medewerkers van ABP hebben volgens de bezetters geweigerd met ze in gesprek te gaan.

ABP ligt al enige tijd onder vuur omdat het pensioenfonds tot nu toe vasthoudt aan investeringen in vervuilende ondernemingen, zoals bedrijven in de oliesector. Daar heeft het fonds miljarden euro's in geïnvesteerd.

Onder meer onderwijsinstellingen, gemeenten, provincies en ministeries riepen ABP al op meer te doen voor het klimaat. Eind juni zei bestuursvoorzitter Corien Wortmann dat het pensioenfonds bij zijn investeringen meer gaat letten op het klimaat. Dat is voor de actievoerders niet genoeg.

Andere pensioenfondsen zetten wel stappen om van fossiele investeringen af te komen. Zo meldden pensioenfonds Horeca & Catering en pensioenfonds voor de metaalsector PME deze week dat zij geen beleggingen meer hebben in die vervuilende bedrijven.

Actiegroep Fossielvrij NL ondersteunt de actie. Die organisatie overweegt om samen met pensioendeelnemers een rechtszaak te beginnen tegen ABP. Op 11 september beslist Fossielvrij NL of de groep inderdaad een zaak begint.