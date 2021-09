De Nederlandse reclamebestedingen rond de Olympische Spelen waren veel lager dan die bij het EK voetbal. Vanaf de start van de Spelen in Tokio tot nu werd door adverteerders bijna 11,5 miljoen euro uitgegeven, meldt mediaregistratiebureau Adfact. In de aanloop naar en tijdens het EK werd 81,2 miljoen euro uitgegeven.

Het gaat om bestedingen aan reclames via televisie, radio, kranten, tijdschriften en buitenreclame zoals abri's. Adfact onderzocht de periode van de start van de Spelen tot nu, bijna aan het einde van de Paralympische Spelen.

Er werd vooral geadverteerd op televisie, met ruim 7,8 miljoen euro. Automerk Toyota gaf met bijna 2,5 miljoen euro het meeste uit.

Volgens Adfact wordt het veel lagere bedrag verklaard door de scherpe regelgeving bij het adverteren rond de Olympische Spelen. Zo mogen de persoonlijkheid, naam, afbeelding of sportprestatie van de topsporters tijdens de Spelen niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden, tenzij vooraf uitdrukkelijke toestemming is verleend door het IOC of NOC*NSF.

Officiële sponsors van de Olympische Spelen zijn de enige bedrijven die commercieel gebruik mogen maken van de olympische merken, zoals de olympische ringen en termen als 'TeamNL'. De hoofdsponsors van de afgelopen zomerspelen waren Coca-Cola, Atos, Bridgestone, Dow, General Electric (GE), McDonald's, Omega, Panasonic, Procter & Gamble (P&G), Samsung en Visa.