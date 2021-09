Europeanen hebben in het eerste half jaar van 2021 16 procent minder eet- en drinkproducten uit het Verenigd Koninkrijk gehaald dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van de Britse branchevereniging Food & Drink Federation (FDF). Het totaalbedrag kwam uit op 4,9 miljard pond (zo'n 5,7 miljard euro), het laagste bedrag sinds 2012.

Sinds dit jaar valt het VK niet meer onder de regels van de Europese douane-unie (met uitzondering van Noord-Ierland) en de interne markt. Hierdoor zijn ouderwetse douanecontroles nodig, wat handel - zeker in het geval van verse producten - minder aantrekkelijk maakt.

De gevolgen van de Brexit, maar ook de coronapandemie, hebben tot minder Europese interesse in Brits eten en drinken geleid. Zo werd vergeleken met vorig jaar een kwart minder kaas en rundvlees naar de Europese Unie vervoerd. Vergeleken met 2019 was dat verschil met respectievelijk 34 en 37 procent nog veel groter.

Het is echter niet alleen maar kommer en kwel: zo wisten de Britten meer flessen whisky op ons continent te krijgen. De totale waarde van de whiskyexport naar de EU steeg in een jaar tijd van 484 naar 579 miljoen pond, een stijging van 20 procent. Overigens ligt dit bedrag nog altijd onder de whiskyexport in het eerste half jaar van 2019.

Slechts één product zwom tegen de stroming in en zag de totale exportwaarde naar de EU stijgen vergeleken met de afgelopen twee jaar: zalm. Waar Europeanen twee jaar terug nog voor 193 miljoen Britse pond aan zalm naar de EU hengelden, steeg dat sindsdien naar 217,7 miljoen pond.