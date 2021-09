Makelaars bieden volgens het consumentenprogramma Radar huizen bewust onder de taxatiewaarde aan, zodat er extra belangstelling ontstaat en consumenten tegen elkaar gaan opbieden. Zij krijgen namelijk vaak een bonus over het bedrag dat overboden wordt. Makelaarsvereniging NVM zegt dat dergelijke afspraken over bonussen vaak op verzoek van de klant gemaakt worden.

Radar ging undercover bij elf makelaars in Arnhem, Den Bosch, Den Haag, Haarlem en Utrecht en ontdekte ook dat makelaars elkaar huizen toespelen via een gezamenlijke WhatsApp-groep en onderling onderhandelen over biedingen. Eén makelaar zegt tegen het programma: "Dan krijgen ze gewoon 1 procent over de totale koopsom en nog eens 10 procent over datgene wat boven de vraagprijs zit."

Ook komen woningen in een onderlinge database te staan voordat ze op huizenwebsite Funda worden gezet. Volgens het programma hebben de makelaars hierdoor een "grote voorsprong" op de consument en zetten ze daarmee huizenkopers zonder makelaar buitenspel.

'Klanten maken vaak afspraken met makelaars'

Bijna alle makelaars die Radar onderzocht, zijn lid van brancheorganisatie NVM. Die heeft een speciale code waar makelaars zich aan moeten houden. Deze code zou oneerlijke concurrentie moeten tegengaan.

De organisatie laat aan NU.nl weten dat er "veelal op verzoek van klanten afspraken worden gemaakt, waarbij een deel van de vergoeding afhankelijk is van de uiteindelijke woningprijs". Volgens de NVM is dat een gebruikelijk verschijnsel dat al lang bestaat.

De branchevereniging benadrukt dat ze elke vorm van misbruik onacceptabel vindt, maar denkt wel dat makelaars die expres een te lage vraagprijs adviseren het risico lopen dat hun klant met een andere makelaar in zee gaat.