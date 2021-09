In de eerste helft van dit jaar verhuisden Nederlanders het vaakst in zeker tien jaar tijd, meldt datapersbureau LocalFocus vrijdag op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens experts is dit deels een gevolg van de coronacrisis, maar speelt de vrijstelling van de overdrachtsbelasting ook een rol.

Tussen januari en juni betrokken 928.000 Nederlanders een andere woning, tegenover 871.000 in dezelfde periode vorig jaar. Dat is een stijging van bijna 7 procent en het grootste aantal in zeker tien jaar tijd.

Meeste verhuizingen in tien jaar tijd in eerste jaarhelft

'Meeste woningtransacties in de eerste drie maanden'

Het gaat zowel om huurders als mensen die in een koopwoning gingen wonen. Paul de Vries, de woningmarktexpert van het Kadaster, ziet die trend vooral terug op de koopwoningmarkt. "Er is in het eerste kwartaal een recordaantal huizen gekocht. Dat komt doordat mensen onder de 35 jaar vanaf januari geen overdrachtsbelasting meer moesten betalen bij de aankoop van een huis", legt hij uit. "En omdat die vrijstelling sinds april alleen nog maar geldt voor woningen die goedkoper zijn dan 4 ton, zijn de meeste transacties in de eerste drie maanden gebeurd."

Dat leidde volgens De Vries tot een verhuisgolf in het tweede kwartaal. "90 procent van de mensen die een huis heeft gekocht in het eerste kwartaal is er in de drie maanden daarna ook effectief in gaat wonen, de andere 10 procent gebruikte het voor verhuur", zegt hij.

Mensen hebben behoefte aan meer ruimte

Volgens het CBS is er nog een andere verklaring voor de verhuiswoede van de Nederlander. Omdat mensen tijdens de coronapandemie vooral thuiszaten, hebben velen beseft dat ze meer ruimte in en om de woning willen, klinkt het.

En omdat het erop lijkt dat thuiswerken ook na de pandemie gebruikelijk zal blijven, gaan mensen verder van hun werk wonen. Het statistiekbureau wijst erop dat in 2020 meer mensen uit de Randstad verhuisden dan ernaartoe gingen.

Volgens LocalFocus werd er het meest verhuisd in Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Ook in Haarlem, Nijmegen en Den Haag was een toename te zien. Apeldoorn en Haarlemmermeer zijn de enige grote gemeenten waar minder mensen van huis zijn gewisseld.