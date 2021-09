KLM vliegt voorlopig niet naar de Amerikaanse steden Las Vegas, Miami en Orlando. De vliegmaatschappij verwacht de komende tijd minder animo, doordat het demissionaire kabinet onlangs strengere regels heeft ingevoerd voor mensen die vanuit de Verenigde Staten naar Nederland reizen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in de luchtvaart

Dat Nederland de VS nu aanmerkt als zeer hoogrisicogebied, betekent dat reizigers die vanuit de VS naar ons land komen tien dagen in quarantaine moeten. Daarnaast moeten ze recent negatief zijn getest, ook als ze volledig zijn gevaccineerd tegen COVID-19 of zijn hersteld van een coronabesmetting. KLM verwacht dat hierdoor veel minder vraag is naar de vluchten.

De luchtvaartmaatschappij vloog al tijdelijk niet op Miami en Las Vegas, maar wilde in de wintermaanden weer wel naar deze steden vliegen. Orlando is een nieuwe bestemming, maar wordt nu dus toch uit het toekomstige schema gehaald.

Het plan was om driemaal per week naar elk van de drie steden te vliegen. KLM schrapt nu dus in totaal negen vluchten per week, maar vliegt nog wel naar negen andere plekken in de VS, waaronder New York en Los Angeles.