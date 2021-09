Bedrijven willen kunnen controleren of hun medewerkers zijn gevaccineerd, negatief zijn getest of recent zijn hersteld van COVID-19. Werkgeversclubs VNO-NCW en MKB-Nederland doen daarom vrijdag een oproep aan het kabinet om dit toe te staan. Ze willen dit omdat ze zo kunnen zorgen voor meer veiligheid voor werknemers en klanten.

Volgens VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen zitten veel werkgevers klem. Ze zijn aan de ene kant verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek, maar aan de andere kant mogen ze het personeel niet vragen of ze gevaccineerd of negatief getest zijn. Daarnaast zouden leveranciers en afnemers regelmatig zeggen dat ze alleen in contact willen komen met medewerkers die zijn gevaccineerd of getest.

"Ook zijn er bedrijven, bijvoorbeeld in de evenementensector, waar ondernemers straks klanten moeten vragen om een coronatestbewijs, terwijl ze het aan de eigen medewerkers niet mogen vragen", aldus MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof.

Daarnaast willen de werkgevers maatregelen kunnen nemen als iemand niet getest, gevaccineerd of hersteld is. De medewerkers zouden dan verplicht moeten thuiswerken, ter plaatse alsnog een test moeten ondergaan of geen contact mogen hebben met klanten. Ook hiervoor zou het kabinet toestemming moeten geven.

De oproep komt op de dag dat de organisaties een campagne starten waarin ze aandacht vragen voor het belang van vaccineren.