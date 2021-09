De Europese Commissie en vaccinmaker AstraZeneca hebben een schikking getroffen rond de vertraagde levering van coronavaccins. De Commissie had het Zweeds-Britse bedrijf eind mei voor de rechter gesleept, omdat het zich niet aan zijn beloftes hield.

De twee partijen bereikten een overeenkomst over het aantal coronavaccins dat nog geleverd moet worden. "De afspraak was dat AstraZeneca 300 miljoen vaccins zou leveren. Op het einde van het tweede kwartaal heeft het bedrijf ons al 100 miljoen vaccins bezorgd en tegen eind 2021 komen er nog eens 135 miljoen aan", zegt een woordvoerder van de Commissie tegen NU.nl.

Die leveringen worden verdeeld over de komende kwartalen. Op dit moment komen er al 60 miljoen vaccins aan in de EU, de komende drie maanden levert het bedrijf 75 miljoen doses en de overige 65 miljoen worden geleverd voor maart volgend jaar. Dat brengt het totaal op 300 miljoen.

"In het contract wordt nu uitgegaan van een firm commitment of resultaatsverbintenis, terwijl dat in het vorige contract nog stond dat de vaccinleverancier naar beste vermogen zou leveren", zegt de woordvoerder. Mochten er toch vertragingen optreden, dan krijgt de EU volgens de afspraken korting op de prijs.