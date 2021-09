Vanwege het tekort aan mensen aan de bagageband en ander grondpersoneel springen KLM-piloten deze zomer bij. Dat laat het bedrijf vrijdag aan De Telegraaf weten. Het personeelstekort raakt niet alleen KLM, ook bij Transavia zorgt het voor problemen. Hierdoor komen zelfs medewerkers van Groningen Airport Eelde naar Schiphol om Transavia-partner Viggo te helpen met de afhandeling van bagage.

Bij vakantiegangers die in de afgelopen tijd op Schiphol zijn geland, is het probleem al bekend: langere wachttijden bij de bagageband. Deze langere wachttijden zijn ontstaan door een gebrek aan handen op onder meer die afdeling.

Luchtvaartmaatschappijen als KLM hebben in de afgelopen anderhalf jaar veel flexwerkers de deur gewezen. Door de reisrestricties als gevolg van de pandemie werd er veel minder gevlogen, waardoor er ook minder personeel nodig was. In de zomer is het echter drukker op Schiphol, waardoor de beschikbare handen de drukte niet aankonden.

KLM heeft als gevolg van het tekort aan grondpersoneel andere medewerkers, onder wie piloten, gevraagd bij te springen. De vliegmaatschappij laat aan De Telegraaf weten dat ongeveer dertig mensen zijn bijgesprongen. De luchtvaartmaatschappij stelt dat het personeel iedere zomer wordt gevraagd bij te springen, maar vakbond FNV betwist dat.

Het personeelstekort op Schiphol treft ook Transavia. Als noodgreep krijgt deze luchtvaartmaatschappij hulp vanuit het noorden: medewerkers van Groningen Airport Eelde springen bij afhandelbedrijf Viggo bij. Viggo neemt sinds april de bagageafhandeling van Transavia voor z'n rekening.