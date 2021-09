PME, het pensioenfonds van de metaal- en techindustrie, heeft in de afgelopen maanden al zijn beleggingen in olie en gas verkocht. Dat meldt het fonds vrijdag. PME is van de vijf grote pensioenfondsen het eerste dat deze stap neemt.

Nog geen dag nadat het Pensioenfonds Horeca & Catering had aangekondigd dat het bezig is zijn beleggingen in fossiele energie te verkopen, laat PME weten dat de afgelopen maanden al te hebben gedaan.

PME ziet naar eigen zeggen het belang van een ambitieus klimaatbeleid in na de "duidelijke taal van het IPCC en uitspraken in de klimaatzaken van Urgenda en Shell, die laten zien dat internationale klimaatafspraken niet vrijblijvend zijn".

Vrijgekomen geld gaat naar hernieuwbare energie

Het pensioenfonds verkocht tijdens de zomermaanden 1,2 miljard euro aan aandelen en obligaties van onder meer Shell en het Amerikaanse oliebedrijf ConocoPhillips. Het bedrag dat daarmee vrijkomt, wil de organisatie in hernieuwbare energie stoppen.

"De gevolgen van klimaatverandering voltrekken zich op dit moment onder onze ogen. Daarom gaan we meer beleggen in sectoren die de energietransitie mogelijk maken, zoals netbeheer en energieopslag", zegt voorzitter Eric Uijen. PME benadrukt dat de shift geen impact zal hebben op het rendement of het risicoprofiel van het fonds.

Op vier na grootste pensioenfonds van Nederland

PME beheert de pensioenen van 630.000 werknemers in de metaalindustrie en de technologische sector, waaronder het chipbedrijf ASML. Met een belegd vermogen van 62 miljard euro is dit het op vier na grootste pensioenfonds van ons land.

Ook ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds, kondigde al aan zijn beleggingen in fossiele energie te willen afbouwen. Maar wanneer of hoeveel er verkocht wordt, is nog niet duidelijk.